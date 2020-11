Atommüll: Frachter erreicht Nordenham frühestens Montag Stand: 01.11.2020 20:33 Uhr Weiterhin ist unklar, wann ein Schiff mit sechs Castor-Behältern aus Großbritannien in Nordenham eintreffen wird. Man rechne frühestens Montag damit, so eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntag.

Atomkraftgegner hatten schon am Sonnabend mit der Ankunft gerechnet. Wann genau das Schiff ankommen werde, sei auch abhängig von den Wetterverhältnissen, hieß es von der Bundespolizei. Offenbar kann der Atomfrachter nur bei Hochwasser anlegen. Zum Aufenthaltsort des Schiffes macht die Polizei aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben. Laut Bundespolizei waren am Sonnabend bereits auf See, an Land und in der Luft Beamte im Einsatz, um den Transport zu überwachen.

Route des Castorzugs noch offen

An der Pier steht der Zug mit den weißen Transportcontainern schon bereit. Für das Verladen der Behälter vom Schiff in die Container und einer anschließenden Strahlenmessung wird rund ein Tag gerechnet, wenn das Wetter mitspielt und die Arbeit der windempfindlichen Kräne nicht unterbrochen werden muss. Dann kann der Transport starten. Der führt zunächst vom Midgard-Hafen in Nordenham auf einer eingleisigen Strecke nach Hude. Dort entscheidet sich, ob der Zug über Delmenhorst und Osnabrück nach Biblis in Hessen fährt oder über Oldenburg und Papenburg den Zielort ansteuert. Beide möglichen Schienenstrecken, auf der die Castoren durch Deutschland rollen sollen, seien gesichert, so die Bundespolizei. Sie bewacht mit einem Großaufgebot das Hafengebiet der Stadt.

Protest geht weiter

In Nordenham, Oldenburg und Göttingen protestierten am Sonnabend Atomkraftgegner gegen den Transport. Am Sonntagmorgen setzte das Aktionsbündnis "Castor stoppen" nach eigenen Angaben seinen Protest in Nordenham fort. In Bremen demonstrierte die Organisation "Robin Wood" am Sonntag am Hauptbahnhof. Zudem läuft laut Polizei seit Sonnabend eine Mahnwache des Bremer Bündnisses "Stopp den Castor" auf dem Bahnhofsvorplatz. In Göttingen und Münster waren für Sonntag ebenfalls Proteste angekündigt.

Position des Schiffs von außen nicht zu erkennen

Der Frachter "Pacific Grebe" war nach Informationen von "Castor stoppen" am Dienstagabend aus dem britischen Hafen Barrow-in-Furness ausgelaufen. Die "Pacific Grebe" habe noch vor dem Auslaufen das Positionserkennungssystem Automatic Identification System (AIS) abgeschaltet. Damit sei das Schiff vom öffentlichen Radar verschwunden, teilte das Protestbündnis mit. Weil das ein Verstoß gegen internationales Seerecht sei, haben die Atomkraftgegner den Eigner des Schiffes angezeigt. Für Schiffe einer bestimmten Größe ist das AIS im Seeverkehr Pflicht, um Kollisionen zu vermeiden. Nur Kriegsschiffe fallen nicht unter diese Regelungen.

Polizeigewerkschaft kritisiert Transport

Der Castortransport ist dieses Mal besonders umstritten. Auch die Politik und die Polizei hatten kritisiert, dass ein solcher Transport während der Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung sei. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte am Donnerstag kritisiert, dass die bei dem Transport eingesetzten Beamten einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt seien. Zudem fehlten Polizisten für den Einsatz zur Überwachung der Infektionsschutzmaßnahmen, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Jörg Radek.

Bundesregierung lehnte Verschiebung ab

Das Land Niedersachsen hatte zuvor erfolglos versucht, auf eine Verschiebung des Transports bei der Bundesregierung hinzuwirken. Die Bundesregierung hatte eine Verschiebung aber unter Hinweis auf internationale Absprachen zur Rücknahme von Atommüll abgelehnt. Deutschland ist vertraglich verpflichtet, den in hiesigen Atomkraftwerken produzierten Abfall zurückzunehmen. Ob sich der jetzige Transport nicht noch einmal hätte verschieben lassen, ist indes unklar. Der Zeitplan für die Rückführung des Atommülls aus Großbritannien reicht nach aktueller Planung ohnehin noch bis ins Jahr 2024. Bis dahin rechne die Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) mit dem Abschluss der Rücknahme, heißt es vom Bundesamt für die Sicherung der nuklearen Entsorgung (BASE).

Umweltministerin: "Können den Müll nicht im Ausland liegen lassen"

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bekräftigte erneut, dass der Transport nicht länger warten könne. "Wir haben Verantwortung für den Müll, den wir nicht im Ausland liegen lassen können", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Eine weitere Verschiebung sei auch aus logistischen und genehmigungsrechtlichen Gründen nicht in Betracht gekommen. Für die Polizisten im Einsatz müssten natürlich Hygienekonzepte gelten, betonte die Ministerin, die zudem versuchte, die protestierenden Atomkraftgegner zu beschwichtigen: "Früher ging es um die große Frage, ob man für oder gegen Atomkraft ist." Heute diene ein solcher Transport "der Abwicklung eines Atomzeitalters, das bei uns zum Glück schon kurz vor dem Ende steht".

