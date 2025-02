"Asuka III": Kreuzfahrtschiff verlässt am Sonntag die Meyer Werft Stand: 28.02.2025 11:33 Uhr Das neue Kreuzfahrtschiff "Asuka III" der Papenburger Meyer Werft soll voraussichtlich am Sonntag überführt werden. Der Weg führt über die Ems in die Niederlande.

Voraussichtlich am frühen Sonntagmorgen soll die "Asuka III" die Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) verlassen und auf der Ems nach Eemshaven in den Niederlanden überführt werden, teilte die Werft mit. Läuft alles nach Plan, passiert das Kreuzfahrtschiff gegen Mittag das Emssperrwerk in Gandersum (Landkreis Leer). Am Montagabend oder Dienstagmorgen soll das Schiff schließlich in den Niederlanden ankommen.

Kreuzfahrtschiff für japanische Reederei

Das für die japanische Reederei NYK Cruises gebaute Schiff hat einen Spa-Bereich mit japanischem Freiluftbad. Das 230 Meter lange und knapp 30 Meter breite Schiff bietet Platz für rund 740 Passagiere - weit weniger als die amerikanischen Kreuzfahrt-Riesen haben.

Meyer Werft: Bund und Land halten 80 Prozent der Anteile

Die Meyer Werft gilt mittlerweile als teilverstaatlicht - Ende vergangenen Jahres haben der Bund und das Land Niedersachsen jeweils 40 Prozent der Anteile erworben. Der Einstieg soll befristet sein: Geplant ist, dass sich der finanziell schwer angeschlagene Kreuzfahrtschiffsbauer bis 2028 stabilisiert.

