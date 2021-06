Stand: 19.06.2021 12:54 Uhr Asendorf: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Asendorf (Landkreis Diepholz) schwer verletzt worden. Laut Polizei kam er am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad von der Kreisstraße 14 ab. Dabei sei er mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße gilt als eine beliebte Motorradstrecke. Immer wieder kommt es dort auch zu schweren Unfällen.

