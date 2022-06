Stand: 30.06.2022 09:11 Uhr Asendorf: 30-Jähriger nach Unfall mit Hubschrauber in Klinik

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen in Asendorf (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw von der Bundesstraße 6 abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Die genaue Ursache für den Unfall um kurz nach 5 Uhr sei noch ungeklärt, teilte die Polizei Diepholz mit. Das Auto habe einen Baum gestreift und anschließend eine Grundstücksmauer durchbrochen. Der Mann war laut Polizei nach dem Unfall im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er habe etwa zwei Stunden stabilisiert werden müssen, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bremen geflogen werden konnte.

