Stand: 19.03.2021 10:37 Uhr Aschendorf: Geldautomat von Unbekannten gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten im emsländischen Aschendorf in die Luft gejagt. Nach Angaben eines Polizeisprechers entstand bei der Explosion ein geringer Schaden an dem Gebäude der Bank. Die Täter flüchteten nach ersten Erkenntnissen offenbar ohne Beute. Anwohner berichteten von einem grauen Audi A3 mit niederländischem Kennzeichen als Fluchtfahrzeug, das mit hoher Geschwindigkeit davonraste. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb jedoch ohne Erfolg.

