Armbrustschüsse in Bremerhaven: 21-Jähriger vor Gericht Stand: 09.11.2022 21:30 Uhr Ein halbes Jahr nach einer Gewalttat mit einer Armbrust in Bremerhaven muss sich ab heute ein 21 Jahre alter Mann vor Gericht verantworten. Angeklagt ist er wegen versuchten Mordes.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 19. Mai mit einer Armbrust und weiteren Waffen in ein Bremerhavener Gymnasium eingedrungen zu sein und dort eine Schulbeschäftigte durch Schüsse lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Frau wurde von der Armbrust in den Oberkörper getroffen. Als sie fliehen wollte, soll der Schütze ein weiteres Mal auf sie geschossen haben.

VIDEO: Schüsse an Bremerhavener Schule: Motiv noch unklar (20.05.2022) (2 Min)

Armbrustschüsse auch an Kreuzung in Bremerhaven

Anschließend soll der Angeklagte außerhalb der Schule an einer nahen Straßenkreuzung mit der Armbrust zwei Mal auf einen Mann gefeuert haben. Die Schüsse trafen das Opfer nicht. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen zu haben. Verhandelt wird der Fall vor dem Landgericht Bremen. Nach Angaben des Gerichts befindet sich der Angeklagte derzeit einer geschlossenen Psychiatrie. Bei dem Prozess soll auch geklärt werden, ob der Mann voll schuldfähig ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.11.2022 | 06:30 Uhr