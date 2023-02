Stand: 27.02.2023 08:49 Uhr Armbrust-Attacke in Bremerhaven: Heute Urteil erwartet

Nach einer Armbrust-Attacke in einem Bremerhavener Gymnasium könnte heute am Landgericht Bremen das Urteil fallen. Der 21-jährige Angeklagte soll im Mai vergangenen Jahres mit einer geladenen Profiarmbrust auf eine Schulsekretärin gezielt und sie lebensgefährlich verletzt haben. Das Geschoss traf die Frau in Höhe des Schlüsselbeines. Im Prozess hatte ein Waffengutachter ausgesagt, dass der Angeklagte möglicherweise auf den Kopf der 63-Jährigen gezielt hatte. Die Zielvorrichtung sei jedoch falsch eingestellt gewesen. Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt die Gewalttat weitgehend eingeräumt, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Die medizinische Sachverständige empfahl dem Gericht, den Angeklagten dauerhaft in der forensischen Psychiatrie unterzubringen. Der Angeklagte hatte den Angaben zufolge am Tag der Tat außer der Armbrust eine geladene Schreckschusspistole, eine Machete und ein Messer dabei.

