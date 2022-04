Stand: 17.04.2022 11:45 Uhr Arbeitsunfall: Mann am Fließband schwer verletzt

Ein Mann ist in Großheide (Landkreis Aurich) mit seinem Arm in ein Förderband geraten und in der Maschine eingeklemmt worden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Als die Feuerwehr am Sonnabend am Unfallort in Ostermoordorf eintraf, hatten Arbeiter den Mann bereits befreit, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Sie hatten das Förderband, das Erde transportierte, zerschnitten. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2022 | 17:00 Uhr