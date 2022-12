Stand: 16.12.2022 08:50 Uhr Arbeitsunfall: Acht-Tonnen-Palette fällt auf Mitarbeiter

Bei einem Arbeitsunfall im Betonwerk in Varrel im Landkreis Diepholz ist ein 33-jähriger Mitarbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag bei Arbeiten auf dem Firmengelände des Betonwerks. Der Mann wurde von einem Fahrzeug erfasst und geriet mit einem Bein unter eine acht Tonnen schwere Schalungspalette. Er wurde am Bein schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2022 | 07:30 Uhr