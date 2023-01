Stand: 06.01.2023 21:29 Uhr Arbeiter unter 15 Tonnen schwerem Bauteil eingeklemmt

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Freitagabend in Georgsheil (Landkreis Aurich) gekommen. In einer Gießerei für Windkraftanlagen wurde das Bein eines Arbeiters unter einem 15 Tonnen schweren Bauteil eingeklemmt. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Aurich und Emden öffneten das aus gepresstem Quarzsand bestehende Bauteil mit Sägen und befreiten so den schwer verletzten Mann. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar.

