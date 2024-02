Stand: 07.02.2024 18:37 Uhr Arbeiter stürzt mehrere Meter tief durch Dach einer Lagerhalle

Auf einer Baustelle Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist ein Bauarbeiter am Mittwoch mehrere Meter tief durch das Dach einer Lagerhalle gestürzt und dabei verletzt worden. Wie schwer, ist bislang unklar. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte das Dach beim Abriss der Halle unerwartet nachgegeben. Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann vor Ort. Mithilfe einer an Seilen befestigten Trage bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr den Bauarbeiter anschließend aus der Lagerhalle. Er kam zur weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

