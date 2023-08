Stand: 11.08.2023 21:42 Uhr Apen: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß von einem Motorrad und einem Auto sind in Apen (Landkreis Ammerland) ein 29 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich und eine 49 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige mit seinem Motorrad am Freitagnachmittag auf einer Landstraße unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte das Motorrad frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der 49-Jährigen zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Klinik nach Bremen. Auch die Autofahrerin kam den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Landstraße war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten knapp drei Stunden gesperrt.

