Stand: 09.04.2020 21:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Anstrich: Pilsumer Leuchtturm wird frisch gemacht

Er ist wahrscheinlich einer bekanntesten Leuchttürme an der deutschen Nordseeküste: der Pilsumer Leuchtturm. Mit seinem markanten rot-gelben Anstrich ist er ein Wahrzeichen in Niedersachsen. Da aber auch die beste Farbe durch die salzhaltige Nordseeluft mal ins Blättern kommt, wird der Turm, der seit 130 Jahren sturmfest an der Küste steht, komplett neu gestrichen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Frische Farbe für den Leuchtturm von Pilsum Hallo Niedersachsen - 09.04.2020 19:30 Uhr Hier wurde 1989 "Otto, der Außerfriesische" gedreht - der Leuchtturm von Pilsum ist eines der bekanntesten Bauwerke von Ostfriesland. Alle paar Jahre braucht er neue Farbe.







Bereits seit Montag laufen die Malerarbeiten an dem zwölf Meter hohen Turm mit den drei gelben und vier roten Querstreifen. Der Neuanstrich sei dringend nötig, erklärt Geschäftsführer Frank Rosenberg von der zuständigen Deichacht Krummhörn. Das letzte Mal sei der Turm 2014 vollständig neu gestrichen worden, so Rosenberg. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Pilsumer Leuchtturm fürs erste wieder vor der rauen Nordsee geschützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.04.2020 | 17:00 Uhr