Stand: 23.04.2021 12:03 Uhr Annegret Kramp-Karrenbauer kommt nach Wilhelmshaven

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird nach Angaben der Bundeswehr am Montag den Marinestützpunkt Wilhelmshaven besuchen. Die Ministerin werde sich neue Quartiere für die Soldatinnen und Soldaten im Stützpunkt ansehen, außerdem die frisch erneuerte Ostmole, den Liegeplatz für die Schiffe. Kommandeur und Flottillenadmiral Ralf Kuchler soll die CDU-Politikerin über die Bautätigkeiten auf dem Marinestützpunkt informieren. Anschließend geht es an Bord der Fregatte "Sachsen-Anhalt". Das neueste Kriegsschiff der Bundeswehr ist noch nicht in Dienst gestellt, wurde von der Werft aber bereits an die Marine übergeben. Der Marinestützpunkt Wilhelmshaven ist Standort der "Einsatzflottille 2", einer von drei Großverbänden der Deutschen Marine, deren Schiffe von Wilhelmshaven aus in internationale Einsätze starten.

