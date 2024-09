Stand: 18.09.2024 10:30 Uhr Anne-Frank-Schule in Molbergen ist "KI-Schule des Jahres"

Der bundesweite Titel "KI-Schule des Jahres" geht in diesem Jahr an die Anne-Frank-Schule in Molbergen (Landkreis Cloppenburg). 44 Schülerinnen und Schüler aus den Informatik-Wahlpflichtkursen der 9. Klasse hätten sich den Titel bei der Teilnahme am Online-KI-Kurs des Bundeswettbewerbs Künstliche Intelligenz für ihre Schule erarbeitet. Das teilte die Universität Tübingen mit, die den Wettbewerb mit dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme ins Leben gerufen hat. Auch der zweite Platz ging demnach nach Niedersachsen, an das Gymnasium Langen im Landkreis Cuxhaven. Insgesamt haben 3.000 Schülerinnen und Schüler von 150 Schulen an dem Kurs teilgenommen. Darin lernen die Teilnehmenden unter anderem das Programmieren und setzen sich mit ethischen Fragen zum Umgang mit KI auseinander.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.09.2024 | 09:30 Uhr