Stand: 19.03.2024 15:32 Uhr Anmelderin von Soli-Demo für Klette von Arbeitgeber freigestellt

Ariane Müller, Organisatorin der Solidaritätskundgebung für die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette am Sonntag, ist mit sofortiger Wirkung von ihrem Arbeitgeber freigestellt worden. Müller arbeitet für den Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord und ist dort auch Betriebsrätin. "Wir distanzieren uns als Unternehmen auf das Schärfste von jeglichen Aktivitäten, die Solidarität oder Sympathie mit der RAF zum Ausdruck bringen", sagte die Geschäftsführerin von Gesundheit Nord, Dorothea Dreizehnter, am Montag. Am Freitag hatte sich bereits der Betriebsrat des Klinikums Bremen-Mitte von seinem Mitglied distanziert. Bis zur Klärung des Falls sei die Betriebsrätin freigestellt, heißt es in einer Mitteilung von Gesundheit Nord. Müller bestätigte, die Demo vor der Justizvollzugsanstalt Vechta angemeldet zu haben und argumentierte, dass sie die Kundgebung als Privatperson und nicht beruflich organisiert habe. In der JVA Vechta sitzt Daniela Klette laut einer Mitteilung der Polizei Cloppenburg/Vechta von Sonntag seit Ende Februar in Untersuchungshaft.

