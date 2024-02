Angriff auf die Ukraine: Demo in Oldenburg erinnert an die Opfer Stand: 20.02.2024 13:21 Uhr Seit zwei Jahren herrscht im Osten Europas Krieg. Der Angriff Russlands auf die Ukraine forderte bislang Zehntausende Todesopfer. Daran will ein Verein in Oldenburg am Samstag mit einer Demonstration erinnern.

Das Leid der Ukrainer und Ukrainerinnen dürfe nicht in Vergessenheit geraten, so der Verein "Oldenburg hilft". Die Menschen seien kriegsmüde, die Unterstützung etwa in Form von Spenden lasse immer mehr nach, heißt es weiter. "Deshalb ist es wichtig, weiter Solidarität zu zeigen, ob in Deutschland oder auf internationaler Ebene." Man wolle der Opfer gedenken "und in einer gemeinsamen Aktion ein Licht der Hoffnung entzünden." Die Veranstaltung ist für den 24. Februar geplant, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Start ist um 16 Uhr auf dem Julius-Mosen-Platz.

Videos 4 Min "Dieser Krieg bestimmt unseren Alltag und das Helfen hilft" Den Verein managt die Dozentin in der Erwachsenenbildung mit 400 Ehrenamtlichen, 14 Mitarbeitern und der Unterstützung ihrer Familie. (08.02.2024) 4 Min

Eigentliches Ziel: Ein großrussisches Reich

Russlands Diktator Wladimir Putin gab als Grund für den Angriff auf das Nachbarland vor, er wolle die Ukraine entwaffnen. Angeblich regierten Nazis das Land, außerdem wolle er eine NATO-Osterweiterung verhindern. Andere Äußerungen Putins dürften jedoch viel deutlicher zeigen, worum es ihm eigentlich geht: ein Großreich unter russischer Führung und die Tilgung alles Ukrainischen.

Putin hat sein Ziel bis heute nicht erreicht

Waren viele anfangs davon ausgegangen, dass die Ukraine dem mächtigen Gegner nichts entgegensetzen könne, zeigte sich bald, dass die Invasoren mehr Mühe hatten als gedacht. So konnte Putin sein Hauptziel, den Sturz der Regierung in Kiew, bis heute nicht erreichen.

Sicherheitsabkommen zwischen Ukraine und Deutschland

Allerdings kämpft die Ukraine nach zwischenzeitlichen Erfolgen in der Abwehr der russischen Armee und einzelnen Rückeroberungen mit einem Mangel an Waffen, Munition und Soldaten. Die Hilfe des Westens hat zuletzt etwas nachgelassen, vor allem auf die USA als Hauptlieferant und -geldgeber kann sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, nicht mehr verlassen, weil die Republikaner im Kongress auf Drängen Trumps die Hilfe einstellen wollen. Demgegenüber hat Selenskyj zunächst mit Großbritannien und nun am Freitag auch mit Deutschland Sicherheitsabkommen unterzeichnet - ein kleiner Erfolg für das angegriffene Land.

Viele Ukrainer, selbst Kinder, nach Russland verschleppt

Den das Land auch dringend braucht: Vor allem durch Raketen- und Drohnenangriffe sind laut den Vereinten Nationen schätzungsweise mehr als 10.000 ukrainische Zivilisten getötet worden. Auch werden der russischen Armee und mit ihnen verbündeten Einheiten wie Gruppe Wagner Massaker und andere schwerwiegende Kriegsverbrechen vorgeworfen. Millionen Menschen sind geflohen, ein Großteil auch nach Deutschland. Viele Ukrainer, selbst Kinder, sind vermutlich nach Russland verschleppt worden. Zudem beschießt Russland immer wieder wichtige Infrastruktur des Landes, etwa Elektrizitätswerke, und hält das AKW Saporischschja besetzt. Wie viele Soldaten beider Seiten in dem Krieg bislang starben, ist unklar. Die Zahl dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.