Angeschlagene Meyer Werft: Neuer Großauftrag von Disney

Die angeschlagene Meyer Werft hat nach Informationen des NDR Niedersachsen einen neuen Großauftrag erhalten. So soll das Papenburger Unternehmen vier neue Kreuzfahrtschiffe für den Disney-Konzern bauen. Damit hätte die Werft sichere Aufträge bis ins Jahr 2031. Die neuen Aufträge werden als wichtiges Zeichen gewertet - vor allem vor dem Hintergrund, dass Bund und Land bis Mitte September Bürgschaften garantieren sollen, um die Werft finanziell am Leben zu halten. Laut einem Sprecher des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums werde dazu weiterhin verhandelt. Der neue Großauftrag zeige aber, dass die Werft eine gute Kundenstruktur und Auftragslage habe - und damit auch eine Zukunft, so der Ministeriumssprecher.

