Angeblicher Autokauf: Zoll findet 51.000 Euro bei 19-Jährigem Stand: 20.02.2023 10:07 Uhr Im Gepäck eines 19-Jährigen haben Zollbeamte in Leer Zehntausende Euro und Drogen entdeckt. Der Mann wollte mit dem Geld angeblich in den Niederlanden ein Auto kaufen. Das Geschäft sei jedoch gescheitert.

Der junge Mann war mit dem Direktbus eingereist. Bei seiner Ankunft am Busbahnhof in Leer wählten die Beamten den 19-Jährigen für eine Kontrolle aus und fragten nach mitgebrachten Waren und Bargeld. Der Mann aus dem Raum Varel habe sofort zugegeben, wenige Gramm Marihuana aus den Niederlanden mitgebracht zu haben, sagte Frank Mauritz, Sprecher des Hauptzollamts Oldenburg. "Unser vor Ort eingesetzter Zoll-Spürhund zeigte am Gepäck des jungen Mannes an."

VIDEO: Zoll gelingt Schlag gegen Zigarettenschmuggler (03.11.2022) (1 Min)

19-Jähriger versteckt Geld in Tasche unter der Jacke

Im Reisegepäck fanden die Beamten vier Gramm Marihuana und vier Gramm Ecstasy-Tabletten. Beim Durchsuchen des Mannes selbst entdeckten sie in einer unter der Jacke versteckten Umhängetasche zahlreiche 100- und 500-Euro-Scheine - im Wert von mehr als 51.000 Euro. Auf die Herkunft des Geldes angesprochen, habe sich der Mann in Widersprüche verstrickt, teilte das Zollamt mit. Er habe von einem missglückten Autokauf in den Niederlanden gesprochen, habe jedoch keine Angaben zum vermeintlichen Verkäufer oder dem Fahrzeug machen können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

