Stand: 07.02.2024 15:29 Uhr An Bushaltestelle gefallen: Zehnjähriger lebensgefährlich verletzt

In Nordholz (Landkreis Cuxhaven) ist ein zehnjähriger Junge von einem Schulbus überfahren worden. Wie am Nachmittag bekannt wurde, geht die Polizei Cuxhaven davon aus, dass die Verletzungen des Schülers lebensgefährlich sind. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Busfahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Die Polizei vermutet, dass der Junge im Gedränge an der Bushaltestelle auf die Fahrbahn gestürzt ist und dort von einem ankommenden Schulbus erfasst wurde. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Angaben zufolge andere Kinder und Jugendliche sowie Lehrkräfte und Angehörige. Die Polizei ermittelt und bittet weitere Zeugen, sich zu melden. In ersten Meldungen war die Polizei davon ausgegangen, das Unfallopfer sei elf Jahre alt gewesen.

