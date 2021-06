Stand: 03.06.2021 13:28 Uhr Amtsgericht Leer: Prozess wegen Bandscheibenskandal beginnt

Im sogenannten Bandscheibenskandal muss sich der ehemalige Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leer von Freitag an vor dem Amtsgericht der Stadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Körperverletzung in 53 Fällen vor. Der ehemalige Chefarzt hatte den Patienten zwischen 2011 und 2014 fehlerhafte Bandscheibenimplantate eingesetzt. Den Patienten soll er zugesagt haben, Titanprothesen einzusetzen. Tatsächlich habe er britische Kunststoffimplantate verwendet, sagt die Staatsanwaltschaft. Somit sei das Einwilligen in die Operation hinfällig.

