Stand: 03.01.2022 16:30 Uhr Amprion will Stromleitungen vor der Küste ab Sommer bauen

Der Netzbetreiber Amprion will im Sommer mit dem Bau von Offshore-Leitungen vor der ostfriesischen Küste beginnen. Laut Unternehmen liegen die notwendigen behördlichen Beschlüsse vor. Geplant ist demnach, ab 2028 Strom von Windparks in der Nordsee zu den Stromnetzen am Festland zu transportieren. Von den Nordsee-Windparks aus verlaufen die Kabel zunächst auf See und werden dann unter der Erde von der Küste zur Umspannanlage Hanekenfähr bei Lingen verlegt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.01.2022 | 06:30 Uhr