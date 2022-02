Stand: 10.02.2022 16:10 Uhr Amphibien wandern im Landkreis Vechta so früh wie nie

Der Naturschutzbund NABU hat bereits zahlreiche Amphibien gesichtet, die wieder auf dem Weg zu ihren Laichplätzen sind. So berichtet Ludger Frye vom NABU Vechta, dass sich hinter Fangzäunen und in Fangeimern im Landkreis bereits Teich- und Bergmolche sowie Erdkröten gesammelt hätten. So früh seien die Amphibien noch nie gestartet, sagte Frye dem NDR in Niedersachsen. Der NABU bittet vor allem die Autofahrer, auf die Tiere Rücksicht zu nehmen. Allein in Niedersachsen stellen Amphibienschützer der NABU-Gruppen an über 140 Standorten Fangzäune auf und legen bisweilen auch Ersatzlaichgewässer an.

