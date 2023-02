Stand: 22.02.2023 09:31 Uhr Amok-Alarm an Schule: Softwarefehler löste Warnung aus

Ein Amok-Alarm an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Norden im Landkreis Aurich wurde durch einen Softwarefehler in der Alarmanlage verursacht. Das erklärte Schulleiterin Silke Kölber. Der Alarm habe dann sowohl die Brandsirene als auch die Lautsprecher-Durchsage ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag. Aus Angst vor einem möglichen Amokläufer hatten sich 100 Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen in den Unterrichtsräumen verbarrikadiert. Die Polizei hatte die Schule mit einem Großaufgebot durchsucht.

