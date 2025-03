Ammoniak-Austritt in Lohne: Feuerwehr gibt Entwarnung Stand: 05.03.2025 13:43 Uhr Ein Betriebsunfall in Lohne (Landkreis Vechta) hat am Mittag zu einem Austritt des Gefahrenstoffs Ammoniak geführt. In einem Tiefkühlunternehmen im Ortsteil Brägel gab es ein Leck in einer Leitung.

Aktuelle Messungen der Feuerwehr weisen der Polizei zufolge auf keine kritischen Grenzwerte hin. Es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung bestanden, so die Beamten. Eine Firma ist derzeit mit der Reparatur des Lecks an der Ammoniakleitung betraut. Ein Mensch ist nach Angaben der Polizei bei dem Betriebsunfall leicht verletzt worden. In dem Tiefkühlunternehmen war es bereits im Januar 2024 zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Damals gab es ein Leck in einer Leitung.

Feuerwehr gibt amtliche Warnmeldung heraus

Die Feuerwehr hatte am Mittag eine amtliche Warnung wegen einer Gefahrenstoffwolke herausgegeben. Anwohnerinnen und Anwohner wurden demnach gebeten, Türen und Fenster zu schließen und Lüftungsanlagen abzuschalten. Das Gebiet sollte möglichst gemieden werden. Diese Meldung wurde kurze Zeit später wieder aufgehoben.

