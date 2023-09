Stand: 01.09.2023 22:02 Uhr Ammerland: Unfall mit mehreren Autos - zwei schwer Verletzte

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Freitag drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall, als ein 22-jähriger Autofahrer einen Wagen überholen wollte, dessen Fahrer auf das Abbiegen wartete. Dabei übersah der 22-Jährige ein entgegenkommendes Auto. Beide Autos stießen frontal zusammen, der 22-Jährige und eine 42-jährige Fahrerin wurden dabei schwer verletzt. Der ebenfalls 22-jährige Fahrer des wartenden Autos wurde laut Polizei leicht verletzt. Alle drei seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

