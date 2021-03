Stand: 14.03.2021 09:27 Uhr Ammerland: Lkw verliert nach Unfall 400 Liter Diesel

Nach einem Verkehrsunfall in Wiefelstede-Metjendorf (Landkreis Ammerland) sind aus dem aufgerissenen Tank eines Lastwagens rund 400 Liter Diesel ausgelaufen. Der Lkw war am Samstagabend aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und schließlich auf einem Feld stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Dabei riss der Tank auf. Die Feuerwehr rückte an, um weiteres Austreten von Kraftstoff zu verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2021 | 10:00 Uhr