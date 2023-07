Stand: 21.07.2023 06:49 Uhr Ammerland: Dreiste Diebe schleichen sich in Häuser

Aus zwei Häusern im Ammerland sind am Donnerstag Geld und Schmuck gestohlen worden. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Sie seien nach den Taten gesehen worden, teilte die Polizei mit. Demnach schlichen sie sich durch offenstehende Türen ins Haus, während die Bewohner im Garten arbeiteten. Die Diebstähle ereigneten sich in Rostrup und Augustfehn. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus, da sich die Personenbeschreibungen in beiden Fällen ähneln. Gesucht werden nun laut Polizei zwei etwa 30 Jahre alte Männer mit südländischem Aussehen, einer eher dicklich, der andere eher athletisch.

