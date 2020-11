Stand: 24.11.2020 15:03 Uhr Amazon nimmt Logistikzentrum in Achim im Sommer in Betrieb

Der Versandhändler Amazon will sein neues Logistikzentrum in Achim voraussichtlich im kommenden Sommer in Betrieb nehmen. Das Unternehmen will in dem großen Verteilzentrum nach eigenen Angaben rund 1.000 neue Arbeitsplätze für Menschen aus der Region schaffen. Alle Jobs seien in Festantstellung, hieß es. Für das künftige Amazon-Verteilzentrum waren in den vergangenen Monaten bereits die umliegenden Straßen und die Autobahnabfahrt Achim-Ost verbreitert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.11.2020 | 13:30 Uhr