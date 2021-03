Stand: 25.03.2021 14:21 Uhr Amazon-Zentrum in Achim kurz vor Fertigstellung

Das neue Logistikzentrum von Amazon in Achim (Landkreis Verden) nimmt immer mehr Gestalt an. 250 bis 300 neue Amazon-Mitarbeiter arbeiten bereits im fast fertigen Logistikzentrum direkt an der Autobahn 27. Sie bauen die Transportbänder auf und programmieren und testen die Roboter, die die Waren zu den vielen Packstationen bringen sollen. In Betrieb gehen soll das Zentrum Mitte Mai. Rund 100 Lkw sollen täglich den Standort anfahren und mit Paketen wieder verlassen. Die Autobahn-Abfahrt Achim-Ost der A27 wird dafür noch bis Ostern verbreitert.

Weitere Informationen Amazon nimmt Logistikzentrum in Achim im Sommer in Betrieb Das Unternehmen hat angekündigt, im ersten Jahr in der Region rund 1.000 neue, feste Arbeitsplätze zu schaffen. mehr

