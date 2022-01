Am Wochenende droht an der Nordseeküste eine Sturmflut Stand: 28.01.2022 09:09 Uhr An der Nordseeküste könnte es nach Einschätzung von Experten am Wochenende eine Sturmflut geben. Auch im Harz ist wegen der erwarteten orkanartigen Böen Vorsicht angesagt.

Bereits heute gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Norddeutschland auffrischenden Wind aus West bis Nordwest und zum Teil stürmische Böen. Nachdem sich die Flutsituation zunächst etwas beruhigt, sei am Wochenende erneut mit einer Sturmflutwarnung zu rechnen, die "deutlich ausgeprägter" ausfallen könnte, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Die für Donnerstag angekündigte Sturmflut an der Nordseeküste war dagegen weniger stark als zunächst befürchtet.

Lebensgefahr bei Waldbesuchen

Im Harz rät der Nationalpark wegen des stürmischen Wetters auch über das Wochenende hinaus von Waldbesuchen ab. Durch die orkanartigen Böen bestehe akute Lebensgefahr, hieß es. Bäume könnten entwurzelt werden und ganze Baumkronen sowie Äste herabstürzen. Der Höhepunkt des Sturmes wird für Sonnabend erwartet. Man werde sich bemühen, die Schäden in den Harzwäldern zeitnah zu beseitigen, sagte ein Sprecher. Es könne aber sein, dass einzelne Wege nach dem Sturm vorübergehend nicht begehbar seien.

