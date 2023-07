Altlasten in der Nordsee: Blindgänger werden vor Mellum gesprengt Stand: 26.07.2023 09:01 Uhr Bei Sondierungen für den zweiten LNG-Anleger in Wilhelmshaven haben Experten in der Nordsee 21 Fliegerbomben entdeckt. Die ersten werden heute auf einer Sandback bei Mellum gesprengt.

Am späten Vormittag wird deshalb das Jade-Fahrwasser etwa drei Stunden lang für alle Schiffe gesperrt, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Wilhelmshaven mitteilte. Während des Niedrigwassers sollen Taucher die Fliegerbomben zunächst hochholen und dann mithilfe eines Bootes auf die Störtebekersandbank südlich von Mellum bringen. Dort soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst die ersten drei Blindgänger kontrolliert sprengen. Verzögerungen sind der Behörde zufolge wegen des Wetters möglich.

Videos 3 Min Weltkriegsmunition: Der Kampfmittelräumdienst in Nord- und Ostsee (28.03.2023) Im deutschen Teil der Gewässer vermuten Experten etwa 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und 500 Tonnen chemische Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. 3 Min

Suche nach Altlasten im Baugebiet für neues LNG-Terminal

Die Fliegerbomben liegen in dem Gebiet, in dem das Unternehmen Tree Energy Solutions (TES) einen weiteren LNG-Anleger bauen lassen will. Bevor die Arbeiten im Wilhelmshavener Stadtteil Voslapper Groden-Nord beginnen können, müssen die Blindgänger und andere nach dem Zweiten Weltkrieg im Meer verklappte Munitionsreste geborgen werden. Laut Schifffahrtsbehörde sollen sie allesamt in dieser Woche unschädlich gemacht werden - jeweils zum Niedrigwasser in der Mittagszeit.

