Stand: 29.08.2019 11:52 Uhr

Althusmann will im Ausland nach Lokführern suchen

Angesichts des Lokführermangels wirbt Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) für neue Wege bei der Suche nach Arbeitskräften. Althusmann will Langzeitarbeitslose und Lokführer aus dem Ausland anwerben. Fast jeder zweite ungeplante Zugausfall in Niedersachsen ist auf den Fachkräftemangel zurückzuführen.

Videos 00:45 Niedersachsen 18.00 Nordwestbahn: Zugausfälle wegen Personalmangels Niedersachsen 18.00 Zahlreiche Verbindungen fallen bei der Nordwestbahn im Bremer Umland immer wieder aus. Grund dafür ist der Personalmangel bei dem Unternehmen. Video (00:45 min)

Althusmann: Ständige Zugausfälle nicht hinnehmbar

Althusmann verwies laut NDR 1 Niedersachsen auf zwei Millionen junge Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss in Deutschland. Hier will der Minister mithilfe der Bundesagentur für Arbeit ansetzen. Arbeitslose könnten mit staatlichen Zuschüssen zu Lokführern ausgebildet werden. Außerdem fordert Althusmann, verstärkt im Ausland nach Lokführern oder Quereinsteigern zu suchen und sie nach Deutschland zu holen. Vom kommenden Jahr an sind die gesetzlichen Hürden für Beschäftigte aus dem Ausland niedriger - das sollte verstärkt genutzt werden, sagte Althusmann. Die ständigen Zugausfälle - allein von Januar bis Anfang August waren es in Niedersachsen 7.900 - bezeichnete der CDU-Politiker als nicht hinnehmbar.

Bahnunternehmen: Deutschkenntnisse wichtig

Die Bahnunternehmen finden den Vorstoß zwar grundsätzlich gut, sehen die Initiative aber auch durchaus kritisch. Um einen Zug fahren zu dürfen, müssten die Bewerber bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten mitbringen, sagte etwa Karin Punghorst, Sprecherin der Nordwestbahn, gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Quereinsteiger werden bei dem Osnabrücker Unternehmen - genau wie beim Metronom in Uelzen auch - zehn Monate lang ausgebildet. Vorher sollten sie bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben, idealerweise in einem technischen Beruf. Ganz wichtig sei es, dass die Bewerber gut Deutsch sprechen, sagte Metronom-Sprecher Björn Pamperin. Hier könne es sinnvoll sein, mit der Bundesagentur für Arbeit zusammenzuarbeiten - etwa bei Sprachkursen für Ausländer. Derartige Kurse hatte auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) angeregt.

Nordwestbahn setzt Busse statt Züge ein

Unterdessen hat die Nordwestbahn angekündigt, angesichts fehlender Lokführer den Fahrplan auszudünnen. Damit will das Unternehmen den Fahrgästen mehr Zuverlässigkeit bieten, wie Sprecher Steffen Högemann sagte. Betroffen sind demnach die Strecken Osnabrück-Oldenburg, Wilhelmshaven-Bremen und Osnabrück-Bremen. Ab dem 7. September setzt die Nordwestbahn auf der Strecke zwischen Wilhelmshaven und Bremen am Wochenende keine Züge mehr ein, sondern Busse. Bei Fahrten zwischen Osnabrück und Bremen müssen Fahrgäste künftig am Wochenende in Delmenhorst den Zug wechseln und mehr Reisezeit einplanen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wird zudem ein Zug zwischen Osnabrück und Oldenburg komplett gestrichen. Auch dort sollen stattdessen Busse fahren.

