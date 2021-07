Althusmann sichert Premium-Aerotec-Beschäftigten Hilfe zu Stand: 05.07.2021 15:30 Uhr Im Streit um den geplanten Konzernumbau bei Airbus hat sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gegen eine Zerschlagung des Tochter-Unternehmens Premium Aerotec ausgesprochen.

Althusmann sicherte allen Beschäftigten Hilfe vom Land, aber auch vom Bund zu. Die Unsicherheit im Moment sei groß, sagte der Minister auf einer Kundgebung am Premium-Aerotec-Standort in Nordenham (Landkreis Wesermarsch). Das Land werde die Beschäftigten unterstützen, damit Arbeitsplätze an allen drei Standorten in Niedersachsen erhalten bleiben.

Althusmann verweist auf Millionen-Investitionen

Es könne nicht sein, dass die Bundesregierung Airbus für zwei Jahre mit Corona-Kurzarbeitergeld unterstützt und Rüstungsprogramme vorzieht - und auf der anderen Seite der Konzern dennoch bei seinen Plänen bleibe, sagte Althusmann Er verwies in diesem Zusammenhang auf Investitionen des Landes in die Luftfahrt in Höhe von 25 Millionen Euro. Dies sei auch an die Erwartung der Erhaltung der Standorte gebunden, so der Minister. Bereits Anfang Juni hatten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein bayrischer Amtskollege Markus Söder (CSU) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) per Brief um Unterstützung gebeten.

Videos 1 Min Varel: Potest gegen Airbus-Umbau bei Zulieferer Aerotec Beschäftigte des Tochterunternehmens fürchten um ihre Jobs. Betriebsräte und die IG Metall planen weitere Aktionen. (01.07.2021) 1 Min

Weitere Aktionen geplant

Der Zulieferer Premium Aerotec hat bundesweit fünf Standorte mit rund 8.000 Mitarbeitenden. Neben Nordenham steht in Niedersachsen auch die Zukunft der Belegschaft in Stade und Varel (Landkreis Friesland) auf dem Spiel. Dort hatten in der vergangenen Woche rund 600 Menschen gegen die Pläne demonstriert. IG Metall und Betriebsräte von Airbus und Premium Aerotec kündigten unterdessen weitere Proteste der Belegschaft an.

