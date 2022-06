Althusmann macht Mitarbeitern der Emder Fosen Werft Hoffnung Stand: 16.06.2022 14:52 Uhr Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat die Mitarbeitenden der insolventen Emder Fosen-Werft bei einem Treffen über mögliche Zukunftsszenarien informiert.

Es gebe Interessenten, die die Werft übernehmen wollen, sagte der Minister am Donnerstag nach einem runden Tisch. Das Land wolle Investoren den Einstieg in die Emder Werft auch mit einer Landesbürgschaft schmackhaft machen. Zum anderen wolle er mit dem Grundstückbesitzer der Werft über einen Verkauf oder eine günstigere Pacht verhandeln. Fehlende Aufträge und die hohe Pacht hatten die Fosen-Werft in Emden in Schieflage gebracht.

VIDEO: Emden: Werft Fosen Yard insolvent – Investor gesucht (02.06.2022) (4 Min)

Zulieferer warten noch auf fünf Millionen Euro

Nun könnte als alter neuer Investor erneut Fosen einsteigen - ein Neuanfang mit einer neuen Tochter unter neuem Namen. Althusmann spricht bei dem norwegischen Konzern nach wie vor von einem "seriösen Unternehmen". Doch viele Zulieferer warnen vor dem erneuten Einstieg von Fosen: Noch immer schuldet eine Werft-Tochter 30 regionalen Zulieferern rund fünf Millionen Euro. Auch die 96 Mitarbeitenden, die seit September überwiegend in Kurzarbeit sind, zeigten sich nicht gerade begeistert von der Idee. Und die Gewerkschaft IG Metall spricht davon, dass sich der Minister weit aus dem Fenster gelehnt habe und er jetzt an seinen Taten gemessen werde. Noch sind sechs Wochen Zeit - so lange läuft das Insolvenzgeld noch für die Mitarbeitenden.

