"Alternativer Erörterungstermin" zum LNG-Terminal Wilhelmshaven Stand: 23.11.2022 11:50 Uhr Drei Umweltverbände laden heute zum sogenannten Alternativen Erörterungstermin nach Wilhelmshaven ein. Dabei sollen Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zum LNG-Terminal beantwortet werden.

Während des Genehmigungsverfahrens hatte es wegen eines Gesetzes, das den Einsatz von flüssigem Erdgas (LNG) beschleunigen soll, keinen offiziellen Erörterungstermin gegeben. Die Deutsche Umwelthilfe, der Naturschutzbund Wilhelmshaven und der Bund für Umwelt und Naturschutz Niedersachsen wollen diesen Termin heute nachholen. Die Veranstaltung soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich über das Projekt auszutauschen und Fragen zu stellen. Im Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven soll es ab 17 Uhr um Klima- und Naturschutz, die Rechtslage und das laufende Genehmigungsverfahren gehen. Da es sich bei dem Termin jedoch um keinen offiziellen handelt, wird er wohl keinen Einfluss auf das Verfahren haben.

LNG-Terminal Wilhelmshaven steht in der Kritik

Deutschland soll von russischem Erdgas unabhängig werden, deshalb sind bis zu zwölf Terminals zum Import von LNG geplant, zwei davon in Wilhelmshaven. Die ersten LNG-Schiffe sollen im Januar in Wilhelmshaven anlegen. Das LNG-Terminal ist jedoch nicht unumstritten: Rund 300 Einwendungen waren im Erlaubnisverfahren für den Terminal in Wilhelmshaven bei der zuständigen Behörde eingegangen. Umweltverbände befürchten durch das eingeleitete Abwasser Schäden für die Nordsee und das Wattenmeer. Auch die Mehrkosten stehen in der Kritik: Der LNG-Anleger in Wilhelmshaven wird rund elf Millionen Euro mehr kosten als zunächst geplant.

