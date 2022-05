Stand: 30.05.2022 12:38 Uhr Alkoholtestkäufe in Cloppenburg decken wenig Kontrollen auf

Minderjährige können im Landkreis Cloppenburg viel zu einfach Schnaps kaufen. Das ist das Ergebnis einer Aktion von Jugendamt und Polizei. Dabei wurden jugendliche Testkäufer losgeschickt, um in 26 Supermärkten, Tankstellen und an Kiosken hochprozentigen Alkohol zu kaufen. In 77 Prozent der Fälle haben die Minderjährigen Alkohol erhalten, in fast keinem Geschäft seien sie nach einem Ausweis gefragt worden. Kreisjugendpflegerin Alexandra Pille nennt diese Zahl alarmierend. Sie ruft Verkäuferinnen und Verkäufer dazu auf, sich lieber einmal zu viel den Ausweis zeigen zu lassen als einmal zu wenig. Der Landkreis Cloppenburg überprüft den Alkoholverkauf an Jugendliche regelmäßig seit etwa zehn Jahren. Das aktuelle Ergebnis sei der zweitschlechteste Wert seit 2013, hieß es.

