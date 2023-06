Stand: 30.06.2023 11:35 Uhr Alkoholisierter Mann bedroht Frau mit Messer: Polizeieinsatz

In Brake (Landkreis Wesermarsch) ist es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz wegen eines mit einem Messer bewaffneten alkoholisierten Mannes gekommen. Mehrere Nachbarn hatten die Polizei verständigt, nachdem sie aus ihrem Fenster sahen, wie der 32-Jährige auf ein geparktes Auto einschlug und die Frau darin anschrie. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Mann um den Lebensgefährten der Frau. Davor hätten die Anwohner bereits laute Schreie aus einer Nachbarswohnung gehört, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten eintrafen, zeigte der alkoholisierte Mann mit dem Messer in deren Richtung und sprach lautstarke Drohungen aus. Nach etwa zwei Stunden konnten die Beamten den Mann widerstandslos festgenommen. Er wurde noch am Abend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Nach Angaben der Polizei behinderten Schaulustige den Einsatz. Gegen sie sprachen die Beamten Platzverweise aus.

