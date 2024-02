Stand: 04.02.2024 14:49 Uhr Alkoholisierter Autofahrer verursacht hohen Schaden

In der Nacht zu Sonntag ist ein Mann mit seinem Auto in Jork (Landkreis Stade) von der Straße abgekommen, mit einem Brückengeländer kollidiert und gegen eine Laterne gefahren. Laut Polizei wurde er leicht verletzt. Neben dem Fahrzeug wurden das Geländer und der Laternenpfahl durch den Aufprall stark beschädigt - die Schadenssumme wird auf 15.000 Euro geschätzt. Laut Polizei gab der Fahrer an, einem Tier ausgewichen zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Der Autofahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Verursachen eines Verkehrsunfalls ermittelt. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min