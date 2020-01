Alkohol am Steuer: Auto fährt in Kanal 07.01.2020 07:45 Uhr 1 min | Verfügbar bis 14.01.2020

In Papenburg ist am Montagabend ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in einem Kanal gelandet. Die betrunkenen Insassen konnten sich unverletzt befreien.