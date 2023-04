Stand: 11.04.2023 09:49 Uhr "Alexander von Humboldt II" wieder in Bremerhaven

Das Segelschulschiff "Alexander von Humboldt II" ist am Ostermontag in seinen Heimathafen Bremerhaven zurückgekehrt, am Abend hat es die Doppelschleuse passiert. Das Schiff mit den weltberühmten grünen Segeln war ein halbes Jahr auf dem amerikanischen Kontinent unterwegs - unter anderem vor Surinam in Südamerika und vor den Bermuda-Inseln. An Bord waren rund 25 Mitglieder der Stammcrew und Studierende eines kanadischen College. Sie waren Teil der Crew und haben von den erfahrenen Matrosinnen und Matrosen gelernt, Segel zu setzen und das Schiff zu steuern. Schon am kommenden Wochenende sticht das Segelschiff dann wieder in See - und zwar in die Nord- und Ostsee.

VIDEO: Segelschiff "Alexander von Humboldt II" zurück in Bremerhaven (3 Min)

