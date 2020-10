Stand: 04.10.2020 13:55 Uhr "Alex II": Marinesoldaten starten zur Ausbildungsfahrt von Peter Becker

Der grüne Rumpf der "Alex II" ist am Sonntag vom Fischereihafen Bremerhaven gut zu sehen: Das größte zivile Segelschulschiff unter deutscher Flagge liegt auf Blexen-Reede - unweit des Containerterminals. Wer genau hinsieht, entdeckt an Bord nicht nur die grünen Takelhemden der zivilen Stammcrew, sondern auch Menschen in blauen Overalls: 20 Offiziersanwärter der Bundesmarine machen sich mit dem Schiff vertraut. Am Nachmittag soll es losgehen - dann will Jörg-Peter Berendsen, der Kapitän der "Alexander von Humboldt II" den Anker hieven lassen - und die erste von neun Ausbildungsfahrten der Marine im Winterhalbjahr beginnt.

Takelage ist der Gorch Fock sehr ähnlich

Im Januar hat die Bundemarine zum ersten Mal Offiziersanwärter unter grünen Segeln ausgebildet. Da die"Gorch Fock" noch bis zum Frühjahr 2021 in Stand gesetzt wird, wird die Kooperation jetzt fortgesetzt. Aus Sicht von Kapitän Berendsen ist die Zusammenarbeit eine Win-Win-Situation: "Unsere ehrenamtliche Crew lernt von der Stammbesetzung der ´Gorch Fock´, und die lernen wiederum von unseren Matrosinnen und Matrosen und den andern Crewmitgliedern." Ein großer Vorteil sei, dass das Rigg - also die Takelage - der "Alexander von Humboldt II" dem der "Gorch Fock" sehr ähnlich ist.

Keine Angst vor Herbststürmen in der Nordsee

Auf dem nun beginnenden zweiwöchigen Törn will Kapitän Berendsen Skagen, die Nordspitze der dänischen Halbinsel Jütland umrunden. Der ursprüngliche Plan, die Ausbildung auf den wärmeren Kanaren stattfinden zu lassen, wurde schon vor einigen Wochen aufgegeben, da die Region zum Corona-Risikogebiet erklärt wurden. Für die Offiziersanwärter bedeutet das, dass sie sich auf kältere Temperaturen einstellen müssen. Vor möglichen Herbststürmen müsse sich aber niemand fürchten, sagt der Kapitän: "Die `Alexander von Humboldt II` ist schwerwettertauglich."

