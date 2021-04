Stand: 15.04.2021 13:01 Uhr Aktivisten seilen sich von Autobahn-Schilderbrücken ab

Umweltaktivisten haben sich am Donnerstagmorgen auf mehreren Autobahnen in Niedersachsen von Schilderbrücken abgeseilt. Betroffen waren nach Angaben der Polizei unter anderem die A1 am Dreieck Stuhr und die A28 bei Delmenhorst. Die Teilnehmenden überdeckten auf der A28 ein Autobahnschild mit Bannern, auf denen "Dreieck Verkehrskollaps" und "Delmenhorst autofrei! Delmenhorst klimagerecht!" stand. Anlass für die Aktion war die Verkehrsministerkonferenz, in der Bremen den Vorsitz hat. Man wolle darauf aufmerksam machen, dass die aktuelle Verkehrspolitik in Deutschland direkt in die Klimakatastrophe führe, teilten die Organisatoren der Aktion mit.

VIDEO: Klimaprotest: Aktivisten seilen sich von Autobahn-Brücken ab (1 Min)

