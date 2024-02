"Aktenzeichen XY... Ungelöst" befasst sich mit RAF-Trio Stand: 13.02.2024 16:18 Uhr Im ZDF geht es am Mittwoch um die früheren mutmaßlichen RAF-Terroristen Staub, Garweg und Klette. Sie sollen sich in Hannover aufgehalten haben. Erste Hinweise haben die Ermittler bereits nach einem Aufruf am Freitag erhalten.

Seit mehr als 25 Jahren sucht die Polizei nach Ernst-Volker Staub, Daniela Marie Luise Klette und Burkhard Garweg. Sie zählten bis zur Auflösung der Roten Armee Fraktion (RAF) im Jahr 1998 zur sogenannten dritten Generation. Nun sind das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) und die Staatsanwaltschaft Verden vergangenen Freitag erneut an die Öffentlichkeit gegangen, um neue Hinweise zu den Gesuchten zu erhalten. Um noch mehr Menschen zu erreichen, soll die Fahndung auch Thema der Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" sein.

Bislang 33 Hinweise auf RAF-Terroristen

Dafür wird der Verdener Oberstaatsanwalt Koray Freudenberg am Mittwoch live im Studio des ZDF in München Auskunft zu den Ermittlungen geben. Bereits am Dienstag sagte er dem NDR Niedersachsen, dass allein nach dem öffentlichen Aufruf am Freitag, über den auch der NDR berichtet hatte, 15 Hinweise bei der Polizei eingegangen seien. Die würden nun alle geprüft - ebenso jene 18 Hinweise, die anonym über das BKMS-System gemeldet worden seien. Nun erhoffen sich die Ermittelnden von Staatsanwaltschaft und Polizei, dass sie nach der TV-Sendung am Mittwoch weitere konkrete Hinweise bekommen. Darüber könne er dem NDR aber erst am Donnerstag Auskunft geben, sagte Freudenberg.

Klette, Garweg und Staub zeitweise wohl im Raum Hannover unterwegs

Konkret geht es aber nicht um Taten aus der Zeit der RAF, sondern um versuchten Mord und schwere Raubüberfälle in den Jahren 1999 bis 2016. Sie sollen die Taten wohl begangen haben, um damit ihren Lebensunterhalt zu sichern. Laut Staatsanwaltschaft haben sich die Gesuchten auch längere Zeit in Niedersachsen aufgehalten. "In den Tatvorbereitungsphasen 2015 und 2016 können wir eine gewisse Häufung von Anlaufstellen beziehungsweise Kontakten der drei im Raum Hannover feststellen", sagte Oberstaatsanwalt Freudenberg dem NDR Niedersachsen.

Im aktuellen Fahndungsaufruf richten sich die Ermittler unter anderem mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wo haben sich die Gesuchten in dem Tatzeitraum von 1999 bis 2016 aufgehalten? Wo sind sie aktuell?

Wer steht/stand zu den Gesuchten oder einem der Gesuchten in Kontakt?

Wer kennt Personen, die die Gesuchten unterstützen oder unterstützt haben beziehungsweise wissen, wo sich diese aufhalten, sich aus Angst aber nicht an die Polizei wenden?

Wer hat Tatvorbereitungshandlungen zur Kenntnis genommen, sich bislang aber nicht an die Polizei gewandt?

Haben Sie Personen in Ihrem Umfeld, die den Gesuchten ähnlich sehen und ein ungewöhnliches Verhalten zeigen?

Wer verfügt über Bilder / Filmaufnahmen, die die Beschuldigten zeigen?

Sachdienliche Hinweise nehmen jede Polizeidienststelle oder das LKA Niedersachsen unter der Telefonnummer (0511) 9873-7400 entgegen.