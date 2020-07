Stand: 01.07.2020 09:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Airbus streicht 5.100 Jobs im Norden - aber wo?

Der europäische Flugzeugbauer Airbus streicht wegen des Geschäftseinbruchs durch die Corona-Krise weltweit etwa 15.000 Stellen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. 5.100 Stellen sollen alleine in Deutschland wegfallen. Die norddeutschen Standorte des europäischen Flugzeugbauers Airbus sind damit offenbar am stärksten betroffen. Nach Informationen von NDR 90,3 steht im Werk Finkenwerder mehr als jeder sechste Job auf der Kippe.

46.000 Mitarbeiter in Deutschland

Massiver Stellenabbau bei Airbus







Die Pläne sollen bis Sommer 2021 umgesetzt werden. Airbus beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben etwa 46.000 Mitarbeiter an fast 30 Standorten. In Norddeutschland gibt es Werke des Unternehmens in Stade, Nordenham, Varel, Buxtehude, Bremen und Hamburg-Finkenwerder. Der Konzern erwartet, dass sich der Luftverkehr nicht vor 2023 von der Corona-Krise erholen wird. Eventuell werde erst 2025 wieder das Niveau von vor Corona erreicht sein.

IG Metall warnt vor Kahlschlag

Die Gewerkschaft IG Metall warnte angesichts der geplanten Streichungen vor einem Kahlschlag. "Weder Airbus noch die gesamte Luftfahrtbranche können sich angesichts einer solchen Herausforderung den Abbau Tausender Fachkräfte leisten, die noch vor der Krise händeringend gesucht wurden", sagte ein Sprecher. Vom Konzernbetriebsrat hieß es: "Beim geplanten Stellenabbau geht es nicht um die Bewältigung der aktuellen Krise, sondern um den schon lange geplanten Umbau des Unternehmens."

