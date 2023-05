Stand: 19.05.2023 09:02 Uhr Ahausen: Feuerwehren löschen Großbrand in Trocknungsanlage

In Ahausen im (Landkreis Rotenburg) haben mehrere Feuerwehren am Freitag gemeinsam einen Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb gelöscht. Dort stand eine Anlage in Flammen, in der Holzhackschnitzel getrocknet werden. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Rotenburg bestand die Gefahr, dass die Flammen auf eine direkt benachbarte Halle übergriffen, in der sich zahlreiche Geräte und Maschinen befanden. Dies habe durch schnelles Eingreifen verhindert werden können. Die Trocknungsanlage musste später mit einem Bagger auseinandergenommen werden, um alle Glutnester zu erreichen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.05.2023 | 09:30 Uhr