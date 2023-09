Stand: 27.09.2023 18:00 Uhr Aggressiver Kinobesucher belästigt und schlägt Frauen

In einem Kino in Delmenhorst hat ein Besucher am Dienstag mehrere Frauen belästigt und geschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 29-Jährige zunächst seine Füße auf die Lehnen von zwei Frauen gelegt. Einer anderen Frau habe er an den Arm gegriffen und Popcorn aus ihrer Tüte gegessen. Als er dazu aufgefordert wurde, sich einen anderen Platz zu suchen, schlug er laut Polizei zwei Frauen ins Gesicht und verließ dann das Gebäude. Am Bahnhof konnte die Polizei den Mann festnehmen, nachdem er dort offenbar eine weitere Frau belästigt hatte. Auch den Beamten gegenüber habe er sich aggressiv verhalten, hieß es. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Wegen seines Verhaltens wurde der 29-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Alle Opfer erlitten leichte Verletzungen.

