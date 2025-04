Stand: 19.04.2025 18:51 Uhr Aggressiver 20-Jähriger randaliert und verletzt mehrere Personen

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in Wittmund und Dornum (Landkreis Aurich) randaliert, mehrere Personen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Dornumer zunächst in der Wittmunder Innenstadt einem 19-Jährigen ins Gesicht und bedrohte dessen Begleiterin mit einem Messer. Kurze Zeit später attackierte er vor einer Pizzeria in Dornum einen 23-jährigen Taxifahrer, nachdem er die Fahrt offenbar nicht bezahlen konnte. Der Fahrer wurde demnach durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei den geflüchteten Randalierer schließlich in der Nähe des Tatorts festnehmen. Auch im weiteren Verlauf zeigte sich der Mann aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten, so die Polizei. Er musste die Nacht im Gewahrsam verbringen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

