Aggressive Schafe greifen Passanten an

In Zeiten wiederholter Wolfsrisse lässt diese Nachricht aufhorchen: Im Papenburger Stadtteil Aschendorf (Landkreis Emsland) leben zwei Schafe, die sich zu wehren wissen. Das kann von Vorteil sein, sollte tatsächlich mal ein Wolf angreifen. Bis dahin allerdings verursachen die beiden, die als Schafe doch eigentlich ein kuschelig-lammfrommes Image genießen, nichts als Probleme. Gerade erst sind sie weggelaufen und selbst zu Angreifern geworden: Am Dorfgemeinschaftshaus attackierten sie Passanten. Eine Frau wurde leicht am Oberschenkel verletzt.

Körperverletzung? Ermittlungen gegen Besitzer

"Diese beiden hoch aggressiven Tiere sind in der Vergangenheit schon häufiger ausgebüxt und haben es jeweils auch auf Passanten abgesehen", sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Der Polizei sind die Wiederholungstäter bestens bekannt. Und das hat auch Folgen für ihren Besitzer. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die schwarzen Schafe selbst kamen bislang ungeschoren davon. "Die akute Gefahr konnte durch die Kollegen zunächst gebannt werden", so Dickebohm. "Die Schafe sind zurück auf der Wiese. Wir können aber nicht versprechen, dass sie nicht wieder ausbüxen."

Polizei nimmt es - noch - mit Humor

Dafür, seine Tiere auf der Wiese zu halten, sei der Eigentümer verantwortlich. Für diesen dürfte das Ganze alles andere als ein Spaß sein. Die Polizei nimmt den Fall aber - im Moment noch - eher mit Humor. "Wir würden dem Wolf empfehlen, einen weiten Bogen um Aschendorf zu machen, weil dort die Schafe offensichtlich seit längerer Zeit den Ernstfall proben", sagte Sprecher Dickebohm.

