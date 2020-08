Stand: 20.08.2020 18:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

AfD-Demo in Wilhelmshaven - Gegendemo angekündigt

Die AfD will am Freitag in Wilhelmshaven unter dem Motto "Polizisten sind keine Rassisten" demonstrieren. Auch die Landesvorsitzende der AfD, Dana Guth, hat sich angekündigt. Für eine Gegendemonstration haben sich die Ratsfraktion der Grünen, der DGB, die SPD und das "Netzwerk gegen Rechts" zusammengetan. Sie wollen zeitgleich ein Zeichen gegen Hass und Hetze und für Vielfalt in der Stadt setzen. Die Polizei erwartet auf Seiten der AfD rund 30, bei den Gegendemonstranten rund 150 Teilnehmer.

